Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.10.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2020
Karar Sayısı
2020/10-03
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                     FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 30.10.2020
KARAR SAYISI :2020/10-03
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu'muzun 30.10.2020 tarih ve 2020/10-03 sayılı Kararı ile onaylanan ve 01.01.2020 – 30.09.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri XI, N 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlarımız ekte sunulmuştur.
Şirket yönetimi olarak, 30.09.2020 ve 31.12.2019 ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan Finansal Durum Tablosu, 30.09.2020 ve 30.09.2019 dönemleri ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak  Değişim Tabloları ve ekleri ile dönem Faaliyet Raporunun ve  SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca  açıklanan 2019 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF)
 
a)  tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgilerimiz çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların  işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve  işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,
kabul ve beyan ederiz.
 
Ergün Oktay Okur                       Renan Kömürcüoğlu                     Canan Zihnioğlu     
Yönetim Kurulu Başkanı                   Murahhas Aza                          Yönt.Kurul.Üye
 
 
Ayşe Alev Ataç                              Cemşit Can Erkmen                             
Bağımsız Yk.Üyesi                          Bağımsız Yk.Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885027


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.112
Değişim :  -1,30% |  -14,62
Açılış :  1.121  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.121 En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 3,30 841.135 % 10,00  
CUSAN 6,27 23.927.159 % 10,00  
IZMDC 23,76 14.886.448 % 10,00  
KARTN 1.812,80 65.290.443 % 10,00  
CASA 36,30 1.643.700 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3746 8,3832 % 1,14  
Euro 9,7579 9,7710 % 0,93  
Sterlin 10,8252 10,8795 % 1,41  
Frank 9,1104 9,1653 % 1,16  
Riyal 2,2277 2,2388 % 1,19  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.880 1.880 12,15  
Altın Gr. 507 507 9,44  
Cumhuriyet 3.355 3.406 56,00  
Tam 3.340 3.424 52,48  
Yarım 1.614 1.656 25,38  
Çeyrek 810 828 12,70  
Gümüş.Ons 23,58 23,61 0,35  
Gümüş Gr. 6,37 6,37 0,18  
B. Petrol 37,76 37,76 -0,50  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru