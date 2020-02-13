***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıRÖNESANS ENDÜSTRİ TESİSLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih13/02/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz ile Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat San. ve Tic.A.Ş.arasında Zerger Gas Türbinli Enerji Santrali/Türkmenistan projesinde kullanılmak üzere muhtelif ölçülerde çeşitli vanalar ve aksamı konulu, 237.760,50 USD tutarlı, Ağustos 2020 tarihine kadar teslimine ilişkin sözleşme tarafımızca bugün imzalanmıştır.Konu ile ilgili gelişmeler yapılacak özel durum açıklamaları yolu ile ayrıca duyurulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818856BIST