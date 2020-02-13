***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
13.02.2020 17:58
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
RÖNESANS ENDÜSTRİ TESİSLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
13/02/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz ile Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat San. ve Tic.A.Ş.arasında Zerger Gas Türbinli Enerji Santrali/Türkmenistan projesinde kullanılmak üzere muhtelif ölçülerde çeşitli vanalar ve aksamı konulu, 237.760,50 USD tutarlı, Ağustos 2020 tarihine kadar teslimine ilişkin sözleşme tarafımızca bugün imzalanmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler yapılacak özel durum açıklamaları yolu ile ayrıca duyurulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818856
BIST
18:05120.541
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 120.000
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|Önceki Kapanış
|: 120.049
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En Düşük
119.472
18:056,0430
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 6,5780
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 304,66
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307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|274.400.032
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.606.729
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.564.350
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.907.404
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.681.282
|% 14,63
|
|ESCOM
|3,66
|121.652.693
|% -8,96
|
|GYHOL
|27,00
|3.688.736
|% -8,29
|
|ERSU
|3,72
|8.785.612
|% -7,23
|
|IHGZT
|4,10
|191.246
|% -6,82
|
|SALIX
|5,66
|175.571
|% -6,45
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|ASELS
|28,22
|1.407.907.923
|% 0,79
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|TUPRS
|112,00
|794.011.641
|% -2,61
|
|SASA
|10,39
|614.573.782
|% 8,80
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|ISGYO
|2,07
|398.689.024
|% 8,38
|
|IHLGM
|1,36
|239.874.490
|% 3,03
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|GSRAY
|2,40
|361.249.015
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8634
|7,9028
|% 0,67
|
|Frank
|6,1475
|6,1846
|% -0,17
|
|Riyal
|1,6057
|1,6138
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|9,69
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,45
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,66
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
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|B. Petrol
|56,34
|56,34
|0,55
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