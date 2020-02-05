***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.02.2020 10:15
***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BURVA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Yurtbay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817119
BIST
11:57123.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 977,81
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.115
En Düşük
122.125
11:575,9863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0070
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9733
11:576,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,6040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,6001
11:57299,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,39
|Açılış
|: 299,40
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|11,50
|15.914.425
|% 12,63
|
|TSGYO
|2,13
|26.540.095
|% 10,36
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|RYSAS
|10,60
|7.544.090
|% 8,83
|
|RYGYO
|10,03
|1.747.938
|% 7,50
|
|DOKTA
|75,30
|6.445.818
|% -14,96
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|BEYAZ
|4,40
|831.719
|% -3,30
|
|ODAS
|2,25
|285.983.940
|% 3,21
|
|EKGYO
|1,76
|150.678.378
|% 2,33
|
|HALKB
|7,44
|149.734.868
|% 0,40
|
|PGSUS
|76,25
|142.343.547
|% 2,07
|
|IHLGM
|1,24
|117.355.512
|% 3,33
|
|ODAS
|2,25
|285.983.940
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,24
|117.355.512
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,76
|150.678.378
|% 2,33
|
|ALBRK
|1,75
|51.786.145
|% 1,16
|
|CEMAS
|1,23
|28.522.011
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7856
|7,8247
|% 0,21
|
|Frank
|6,1467
|6,1837
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-0,25
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,39
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.975
|2.024
|-5,15
|
|Yarım
|954
|979
|-2,49
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,24
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,11
|55,11
|1,15
|
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