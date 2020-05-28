***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.05.2020 11:13
***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Yurtbay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847163
BIST
11:09105.645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 691,68
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
11:096,7953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0231
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7969
En Düşük
6,7656
11:097,4720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
11:09375,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,43
|Açılış
|: 375,79
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,94
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|7.161.806
|% 9,99
|
|SAYAS
|3,91
|4.516.089
|% 9,83
|
|MNDRS
|1,98
|122.250.082
|% 8,79
|
|TSGYO
|2,76
|5.391.013
|% 6,98
|
|GLBMD
|4,34
|1.735.228
|% 6,63
|
|RTALB
|25,22
|17.665.637
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|59.130
|% -9,99
|
|KUTPO
|20,38
|3.458.665
|% -9,98
|
|GLRYH
|11,74
|7.531.310
|% -9,97
|
|CMBTN
|73,75
|1.977.765
|% -9,95
|
|THYAO
|12,80
|1.380.816.970
|% 3,81
|
|PGSUS
|60,50
|440.114.202
|% 2,37
|
|GARAN
|7,68
|319.122.864
|% 0,52
|
|ASELS
|30,32
|225.992.684
|% 0,80
|
|TUPRS
|86,30
|209.825.597
|% 2,86
|
|THYAO
|12,80
|1.380.816.970
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,43
|116.830.019
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,98
|122.250.082
|% 8,79
|
|YKBNK
|2,22
|125.497.632
|% 0,45
|
|GARAN
|7,68
|319.122.864
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3090
|8,3507
|% 0,35
|
|Frank
|6,9759
|7,0179
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8037
|1,8127
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|11,98
|
|Altın Gr.
|375
|375
|2,91
|
|Cumhuriyet
|2.437
|2.467
|20,90
|
|Tam
|2.509
|2.532
|21,50
|
|Yarım
|1.224
|1.237
|10,50
|
|Çeyrek
|612
|620
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,38
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|0,01
|
|B. Petrol
|33,99
|33,99
|-0,75
|