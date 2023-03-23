***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.03.2023 17:16
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
"BV Portföy Teknoloji Serbest Fon" İzahnamesi ve SPK izin yazısı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127421
BIST
18:055.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 60,93
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.062
En Düşük
4.984
18:0519,0483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5100
|
19,1962
En Düşük
18,9440
18:0520,7406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0664
|Açılış
|: 14,1719
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0751
|
20,9651
En Düşük
20,6194
18:051.220,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 14,98
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|6,05
|2.006.998
|% 10,00
|
|DURDO
|52,80
|24.447.983
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|105.574.376
|% 9,99
|
|EYGYO
|19,97
|119.174.172
|% 9,97
|
|KAPLM
|100,40
|10.920.122
|% 9,97
|
|PAMEL
|311,10
|20.343.098
|% -9,98
|
|EMKEL
|11,49
|80.643.490
|% -9,95
|
|ANELE
|5,02
|245.489.090
|% -9,87
|
|GEREL
|13,08
|199.030.808
|% -9,10
|
|MARKA
|8,60
|24.825.033
|% -8,90
|
|ASTOR
|62,35
|6.522.564.353
|% 3,06
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|OYAKC
|39,88
|5.281.928.213
|% 4,13
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|EKGYO
|6,98
|1.709.554.660
|% 3,87
|
|ISCTR
|14,17
|2.543.154.841
|% 3,43
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0405
|19,0452
|% 0,03
|
|Euro
|20,7219
|20,7532
|% 0,38
|
|Sterlin
|23,3851
|23,5024
|% 0,41
|
|Frank
|20,7525
|20,8775
|% 0,36
|
|Riyal
|5,0541
|5,0795
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.994
|23,61
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|14,20
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.229
|8.337
|77,00
|
|Yarım
|4.034
|4.079
|37,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.040
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|0,09
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 31 artarak (% 0.01 ) 4, 504
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMART, ONCSM, INVES, DGGYO, KLRHO, DURDO, KAPLM, MMCAS, ULAS, IDEAS
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