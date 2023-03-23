***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalar"BV Portföy Teknoloji Serbest Fon" İzahnamesi ve SPK izin yazısı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127421BIST