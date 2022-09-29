***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [CASA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 29/09/2022 tarihinde Borsamıza yaptığı pazar değişikliği başvurusu, Borsamızın 02/03/2021 tarihli kararında belirtilen tüm hususların yerine getirilmediği görüldüğünden değerlendirmeye alınmamış olup Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066238BIST