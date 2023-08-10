***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [CASA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesi'nin 8/1-c maddesi koşulunu sağlayamaması nedeniyle paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183992BIST