***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [CASA]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıCASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi07/11/2023Sıra Açma Başlangıç Tarihi14/11/2023Sıra Açma Saati09:40AçıklamalarCASA.E sırası, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) durdurmaya konu finansal raporlarının yayınlanmış olması nedeniyle 14/11/2023 Salı günü seans başlangıcıyla birlikte yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217663BIST