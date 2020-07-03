***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
03.07.2020 11:22
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ayrılma hakkı kullanım işlemlerine Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem SATINALMA İŞLEMİNDEN VAZGEÇİLMESİ
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2020
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.07.2020
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap TR17 0006 2000 2360 0006 2919 16
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
KRSAN, TREKRSS00014 10,0845
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
Ayrılma Hakkı işlemleri Invest AZ Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
03.07.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel kurulda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten payların maliki yatırımcılar ekte bulunan İşlem ve prosedürleri uygulayacaklardır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854339
BIST
11:54117.227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 319,51
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
11:546,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8573
En Düşük
6,8453
11:547,7044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
11:54391,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,19
|Açılış
|: 391,52
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|VKFYO
|4,34
|31.275.241
|% 8,77
|
|METUR
|2,77
|6.519.462
|% 8,63
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|MERIT
|23,10
|23.100
|% -3,75
|
|KARSN
|3,48
|505.055.990
|% 5,45
|
|ODAS
|2,66
|435.495.611
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,20
|417.646.119
|% -1,23
|
|THYAO
|12,09
|363.524.229
|% -1,39
|
|GARAN
|8,28
|326.163.604
|% -0,96
|
|IEYHO
|1,09
|213.749.947
|% 6,86
|
|CEMAS
|1,73
|298.981.433
|% 3,59
|
|ODAS
|2,66
|435.495.611
|% 4,31
|
|ALBRK
|1,83
|300.768.351
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,07
|310.987.919
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5159
|8,5586
|% -0,04
|
|Frank
|7,2158
|7,2593
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,26
|
|Altın Gr.
|391
|392
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.555
|0,50
|
|Tam
|2.609
|2.621
|0,50
|
|Yarım
|1.268
|1.282
|0,20
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|-0,38
|