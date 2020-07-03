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***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

03.07.2020 11:22
GÜNCEL HABERLER



***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma hakkı kullanım işlemlerine Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem SATINALMA İŞLEMİNDEN VAZGEÇİLMESİ
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2020
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.07.2020
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap TR17 0006 2000 2360 0006 2919 16
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
KRSAN, TREKRSS00014 10,0845

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Ayrılma Hakkı işlemleri Invest AZ Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
03.07.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel kurulda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten payların maliki yatırımcılar ekte bulunan İşlem ve prosedürleri uygulayacaklardır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854339


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METAL 1,39 131.689 % 9,45  
KPHOL 3,88 18.314 % 9,30  
VKFYO 4,34 31.275.241 % 8,77  
METUR 2,77 6.519.462 % 8,63  
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Sterlin 8,5159 8,5586 % -0,04  
Frank 7,2158 7,2593 % -0,07  
Riyal 1,8222 1,8313 % 0,03  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 391 392 0,17  
Cumhuriyet 2.535 2.555 0,50  
Tam 2.609 2.621 0,50  
Yarım 1.268 1.282 0,20  
Çeyrek 634 642 0,10  
Gümüş.Ons 17,99 18,04 0,07  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,02  
B. Petrol 42,76 42,76 -0,38  
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