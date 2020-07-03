***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma hakkı kullanım işlemlerine Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem SATINALMA İŞLEMİNDEN VAZGEÇİLMESİÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2020Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.07.2020Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap TR17 0006 2000 2360 0006 2919 16Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıKRSAN, TREKRSS00014 10,0845Para Birimi TRYEk AçıklamalarAyrılma Hakkı işlemleri Invest AZ Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecektir.03.07.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel kurulda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten payların maliki yatırımcılar ekte bulunan İşlem ve prosedürleri uygulayacaklardır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854339BIST