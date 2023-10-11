***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurulumuz Nisab miktarı sağlanamaması nedeniyle ertelenmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 11.09.2023Genel Kurul Tarihi 11.10.2023Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.10.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Çengeldere Mah. Ulus cad. No:25Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okuması ve müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluş görüşü ve raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2022 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların okunması, müzakeresi ve ortakların onayına sunulması5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu tarafından göreve getirilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketi 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması.7 - 2022 yılı karına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin almış olduğu 2023/08 numaralı kararının görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - 2023 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,10 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ( 1.3.6 ve 1.3.7 ) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,15 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Casa Emtia Genel Kurul İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Casa Emtia_2022 OGK Bilgilendirme Doküman_ SON HALİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Genel Kurulumuz nisap miktarı sağlanaması nedneityle ertelenmiş olup erteleme tutanağı ektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 CASA Tutanak KAP PDF.pdf - TutanakEK: 2 CASA Hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Genel Kurulu 'nu, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve bir karara bağlamak üzere ile 11 EKİM 2023 günü saat 15:00' de Çengelere Mah. Ulus Cad No:25 Beykoz/İSTANBUL adresinde yapılamamış olup, nisap miktarı sağlanaması nedeniyle ertelenmiştir.Genel Kurul ile ilgili dökümanlar ekte PDF olarak verilmiştir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204332BIST