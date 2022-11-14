***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
14.11.2022 18:16
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce açıklandığı üzere, Şirketimiz ile Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve ilişkili tarafı olan Oytun Pastırma arasında, Şirketimizin Oytun Pastırma'ya olan 43.100.000 TL tutarlı borcunun alacak mahsubu yolu ile ifa edilmesi amacıyla, bir işletme hakkı devir sözleşmesi imzalanmış olup, Şirketimizin işletme hakkına sahip olduğu Bursa ili, Osmangazi ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunun 7 yıl süreli işletme hakları Oytun Pastırma'ya devredilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizin Oytun Pastırma'ya olan borç tutarı tamamen ifa edilmiş olup, diğer akaryakıt istasyonlarının işletme hakları Bursa ili, Osmangazi ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonuna ilişkin işletme hakkının devir bedelinin ekteki değerleme raporlarında da görüleceği üzere borç tutarını karşılamaya yeterli olduğu konusunda tarafların mutabakata varmış olması sebebiyle, devre konu edilmemiş olup Şirketimiz mal varlığında kalmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079853
BIST
17:594.570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 114,67
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 18,6700
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,5015
17:5919,2893
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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19,2893
En Düşük
19,1054
17:591.060,88
En Yüksek
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|: 0,64%
|| 6,70
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
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1.061,67
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.445.516
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|189.394.205
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.798.411
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|724.758.071
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|975.099.503
|% -9,93
|
|GLBMD
|10,20
|33.156.271
|% -6,85
|
|BRKO
|2,18
|1.138.064
|% -6,84
|
|FENER
|66,05
|409.157.479
|% -6,44
|
|SELVA
|11,78
|220.932.843
|% -5,15
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% -1,61
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 7,31
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 2,30
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 6,79
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 2,82
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6032
|18,6137
|% 0,37
|
|Euro
|19,2578
|19,2893
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,8652
|21,9749
|% -0,16
|
|Frank
|19,6908
|19,8095
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% 0,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,15
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|6,67
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.002
|7.140
|122,00
|
|Yarım
|3.400
|3.491
|60,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.745
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,05
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,17
|0,25
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|B. Petrol
|93,39
|93,39
|-2,60
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Seans Raporu
17:59
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17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
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17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
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17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
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17:56BMSTL
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN