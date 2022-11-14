***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce açıklandığı üzere, Şirketimiz ile Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve ilişkili tarafı olan Oytun Pastırma arasında, Şirketimizin Oytun Pastırma'ya olan 43.100.000 TL tutarlı borcunun alacak mahsubu yolu ile ifa edilmesi amacıyla, bir işletme hakkı devir sözleşmesi imzalanmış olup, Şirketimizin işletme hakkına sahip olduğu Bursa ili, Osmangazi ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunun 7 yıl süreli işletme hakları Oytun Pastırma'ya devredilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizin Oytun Pastırma'ya olan borç tutarı tamamen ifa edilmiş olup, diğer akaryakıt istasyonlarının işletme hakları Bursa ili, Osmangazi ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonuna ilişkin işletme hakkının devir bedelinin ekteki değerleme raporlarında da görüleceği üzere borç tutarını karşılamaya yeterli olduğu konusunda tarafların mutabakata varmış olması sebebiyle, devre konu edilmemiş olup Şirketimiz mal varlığında kalmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079853BIST