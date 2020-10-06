***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 'nun 44649743-663.02-E.12766 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde Eski yönetimlerce verilmiş sipariş avansları hususunda aşağıda listesi bulunan davaların açıldığı ve 30/03/2015 tarihinde Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ( eski adıyla Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi) ile eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Ildız arasında imzalanmış olan pay devir sözleşmesine aykırılık nedeniyle şirket hisselerinden haksız kazanç elde eden Aydın Ildız aleyhine söz konusu zararın tazmini için arabulucuk başurusu yapılmıştır. Güncel durum ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878548BIST