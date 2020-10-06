***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2020 13:24
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 'nun 44649743-663.02-E.12766 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde Eski yönetimlerce verilmiş sipariş avansları hususunda aşağıda listesi bulunan davaların açıldığı ve 30/03/2015 tarihinde Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ( eski adıyla Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi) ile eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Ildız arasında imzalanmış olan pay devir sözleşmesine aykırılık nedeniyle şirket hisselerinden haksız kazanç elde eden Aydın Ildız aleyhine söz konusu zararın tazmini için arabulucuk başurusu yapılmıştır. Güncel durum ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878548
BIST
14:441.170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.162
14:447,7685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7896
En Düşük
7,7419
14:449,1669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0180
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1764
En Düşük
9,1224
14:44478,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,10
|Açılış
|: 478,90
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
479,08
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler14:44
|YAPRK
|85,80
|1.701.671
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|37.517.318
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|30.946.286
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|8.984.394
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|682.596
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.302.216.625
|% 1,39
|
|ODAS
|3,31
|1.016.233.311
|% 9,60
|
|SISE
|6,97
|832.377.975
|% -0,71
|
|TURSG
|6,24
|558.837.451
|% 2,63
|
|ZOREN
|2,69
|476.340.290
|% 3,07
|
|ODAS
|3,31
|1.016.233.311
|% 9,60
|
|GARAN
|7,28
|1.302.216.625
|% 1,39
|
|ZOREN
|2,69
|476.340.290
|% 3,07
|
|EKGYO
|1,79
|282.689.410
|% 1,13
|
|SISE
|6,97
|832.377.975
|% -0,71
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7644
|7,7685
|% 0,05
|
|Euro
|9,1600
|9,1669
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,0353
|10,0856
|% -0,14
|
|Frank
|8,4709
|8,5219
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0651
|2,0754
|% 0,06
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|4,19
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.162
|3.210
|12,00
|
|Tam
|3.147
|3.225
|3,66
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|1,77
|
|Çeyrek
|763
|780
|0,88
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,00
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|0,50
|
Seans Raporu
14:44
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15:00XU100
Endeks 1, 170 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 12, 132.00 milyon TL de
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14:57MERKO
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 406, 321 adet işlem
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14:56BALAT
Yüzde 9.93 oranında artışla 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 230, 208 adet işlem
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14:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, SISE, PETKM
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14:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, GARAN, TCELL