***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 'nun 44649743-663.02-E.12766 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde e ski yönetimlerce verilmiş sipariş avansları hususunda 06.10.2020 tarihli Kap açıklamasında belirtilen eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Ildız aleyhine yasal süreç devam etmekle beraber, diğer davalar hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmiş olması sebebi ile icra takipleri başlatılmaya başlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894122BIST