***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 14:59
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'ye 29.09.2022 tarihinde Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarı yerine Alt Pazar'da işlem görmesi amacıyla yapılan Pazar değişikliği başvurusunun Borsa İstanbul A.Ş. tarafından başvurumuz ile aynı tarihte yapılan özel durum açıklaması ile DEĞERLENDİRMEYE ALINMADIĞI belirtilmiştir. Aynı açıklamada bir önceki başvurumuz neticesinin bildirildiği 02/03/2021 tarihli Borsa İstanbul A.Ş. kararında belirtilen tüm hususların yerine getirilmediği ve Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam edeceği bildirilmiştir.
Şirketimiz Borsa İstanbul A.Ş.'nin bildiriminde yer alan hususlar kapsamında başvurumuzun değerlendirilmeye alınması amacıyla yerine getirilmesi gereken hususların ne olduğu hakkında ilgili kurum nezdinde görüş soracak olup söz konusu hususların da yerine getirilmesi için gerekli aksiyonlar alınacaktır.
Konu ile ilgili olarak gelişmeler pay sahiplerimize bildirilecektir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066328
BIST
15:363.170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 23,60
|Açılış
|: 3.151
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|Önceki Kapanış
|: 3.147
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3.177
En Düşük
3.130
15:3618,5430
En Yüksek
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|: 0,20%
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|Önceki Kapanış
|: 18,5200
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En Düşük
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15:3618,1249
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15:36993,48
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|: 0,56%
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|Açılış
|: 994,26
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|Önceki Kapanış
|: 987,93
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998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler15:34
|BFREN
|1.529,40
|49.456.173
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|98.431.404
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|469.664.225
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|PENTA
|386,90
|20.098.833
|% -5,52
|
|ISGYO
|6,33
|2.290.267.137
|% -4,81
|
|ELITE
|25,72
|27.855.499
|% -4,67
|
|ORMA
|35,14
|117.137
|% -4,35
|
|ISGYO
|6,33
|2.290.267.137
|% -4,81
|
|THYAO
|68,90
|1.994.088.605
|% 0,44
|
|SASA
|68,10
|1.601.828.211
|% 3,42
|
|ALARK
|57,80
|1.434.937.694
|% 2,66
|
|ASELS
|29,44
|1.379.798.633
|% -1,54
|
|ISGYO
|6,33
|2.290.267.137
|% -4,81
|
|EKGYO
|3,86
|982.930.340
|% 1,05
|
|ODAS
|6,19
|1.004.284.056
|% 4,21
|
|TSKB
|2,44
|385.644.648
|% -2,79
|
|ZOREN
|3,57
|469.664.225
|% 9,85
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5336
|18,5411
|% 0,19
|
|Euro
|18,1055
|18,1258
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,4659
|20,5686
|% -0,21
|
|Frank
|18,8368
|18,9503
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9167
|4,9414
|% 0,17
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|7,36
|
|Altın Gr.
|992
|992
|4,40
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.742
|62,00
|
|Tam
|6.676
|6.752
|20,00
|
|Yarım
|3.248
|3.301
|10,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,06
|
|B. Petrol
|86,25
|86,25
|-0,93
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