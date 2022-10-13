***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.09.2022 tarihli sözleşme ile Şirketimiz mali tablolarında haklar kaleminde bulunan Selçuk Konya ,Osmangazi Bursa ve Esenyurt İstanbul istasyonlarının kalan 7 yıllık işletme hakları toplam 43.100.000 TL bedel ile şirketimizin ilişkili taraf borcunun itfası amacıyla alacak mahsup yolu ile devredilmiştir. İlgili hak bedelleri şirketimiz toplam aktif ve cirosunda önemli bir tutar olmadığından Spk mevzuatı uyarınca ayrılma hakkı söz konusu değildir. Anılan istasyonların işletme hakları ile ilgili yetkili değerleme şirketi olan Rehber Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Bizim Menkul Değerler A.Ş. şirketleri ile bugün itibariyle değerleme anlaşması imzalanmıştır. Değerleme şirketlerince belirlenecek değerin mutabık kalınan değerden farklı olması durumunda anlaşma revize edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071825BIST