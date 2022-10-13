***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2022 20:29
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.09.2022 tarihli sözleşme ile Şirketimiz mali tablolarında haklar kaleminde bulunan Selçuk Konya ,Osmangazi Bursa ve Esenyurt İstanbul istasyonlarının kalan 7 yıllık işletme hakları toplam 43.100.000 TL bedel ile şirketimizin ilişkili taraf borcunun itfası amacıyla alacak mahsup yolu ile devredilmiştir. İlgili hak bedelleri şirketimiz toplam aktif ve cirosunda önemli bir tutar olmadığından Spk mevzuatı uyarınca ayrılma hakkı söz konusu değildir. Anılan istasyonların işletme hakları ile ilgili yetkili değerleme şirketi olan Rehber Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Bizim Menkul Değerler A.Ş. şirketleri ile bugün itibariyle değerleme anlaşması imzalanmıştır. Değerleme şirketlerince belirlenecek değerin mutabık kalınan değerden farklı olması durumunda anlaşma revize edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071825
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 35,68
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0075
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
18:0518,1843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1624
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2089
En Düşük
17,9087
18:05995,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,26
|Açılış
|: 994,90
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|63,80
|257.907.323
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|8.436.305
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|34.159.179
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|42.371.297
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|228.143.140
|% 9,99
|
|ISATR
|365.581,30
|365.581
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|112.956.907
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.739.412
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.979.377
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,46
|35.360.941
|% -9,90
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 3,41
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 6,72
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,14
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.962.844
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 2,07
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% -0,36
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5356
|18,5574
|% -0,04
|
|Euro
|18,1500
|18,1843
|% 0,90
|
|Sterlin
|20,9305
|21,0354
|% 1,86
|
|Frank
|18,5009
|18,6123
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9212
|4,9459
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-5,86
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-3,89
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.714
|6.796
|3,00
|
|Yarım
|3.271
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,67
|94,67
|2,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RHEAG
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 568 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 43 artarak (% 1.13 ) 3, 887
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17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MZHLD, COSMO
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, AKBNK
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17:58XU100
Endeks 3, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 55, 494.00 milyon TL de