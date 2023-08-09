***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz Aşağıdaki Kararı Almıştır.2023 Mali yılının kalan bölümü için, yapılacak ilk genel kurulda genel kurulun onayına sunulmak üzere MİTHRA BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş firması ile yapılan sözleşmenin feshine,kalan dönem için SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması ile anlaşılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun Bilgisine Sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183202BIST