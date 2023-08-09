***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2023 21:02
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz Aşağıdaki Kararı Almıştır.
2023 Mali yılının kalan bölümü için, yapılacak ilk genel kurulda genel kurulun onayına sunulmak üzere MİTHRA BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş firması ile yapılan sözleşmenin feshine,kalan dönem için SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması ile anlaşılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgisine Sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183202
BIST
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18:057.601
En Düşük
|Değişim
|: 2,54%
|| 188,45
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.645
18:0527,0093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0273
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4251
En Düşük
26,8941
18:0529,7500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1000
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7500
En Düşük
29,7000
18:051.663,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -6,50
|Açılış
|: 1.663,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.658,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|345,40
|1.258.860.103
|% 10,00
|
|OZSUB
|25,30
|122.576.913
|% 10,00
|
|INGRM
|1.127,60
|46.080.351
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.955.389
|% 10,00
|
|BIMAS
|254,30
|3.230.738.957
|% 9,99
|
|LOGO
|79,25
|376.282.267
|% -9,99
|
|ALCTL
|103,90
|265.989.860
|% -9,97
|
|GOODY
|25,00
|481.670.520
|% -8,76
|
|IMASM
|21,84
|2.482.114.812
|% -8,62
|
|DESPC
|25,46
|26.725.425
|% -8,42
|
|THYAO
|260,00
|14.409.529.760
|% -0,69
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|EREGL
|41,68
|9.756.848.120
|% 1,71
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|SKBNK
|3,42
|1.364.074.841
|% 7,21
|
|EKGYO
|9,06
|3.555.010.682
|% 1,23
|
|ZOREN
|4,21
|1.131.294.217
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9929
|27,0111
|% 0,11
|
|Euro
|29,6392
|29,6600
|% 0,34
|
|Sterlin
|34,2560
|34,4278
|% -0,11
|
|Frank
|30,6481
|30,8327
|% -0,14
|
|Riyal
|7,1745
|7,2105
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-9,31
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.097
|11.222
|-45,00
|
|Yarım
|5.557
|5.637
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.818
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,70
|19,72
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,45
|87,45
|1,28
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59TMPOL
Yüzde 9.42 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 446 adet işlem
-
17:58HALKB
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 976, 046 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 9.51 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 299 adet işlem
-
17:56OZSUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 284 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 274, 29 artarak (% 3.42 ) 8, 292