***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz Bugün Toplanarak Aşağıdaki Kararları Almıştır1-Sayın Oytun Pastırma'nın şirketimize iletmiş olduğu istifanın kabulüne,yerine ise yapılacak ilk genel kurula kadar Sayın Remzi PEKBAY ın atanmasına karar verilmiştir.2-Sayın Mustafa Özcan AKKUTLU nun şirketimize iletmiş olduğu istifanın kabulüne yerine ise yapılacak ilk genel kurula kadar Sayın Selahattin ŞAMDANLI nın atanmasına karar verilmiştir.İlgili değişiklikler yayımlanmak üzere ticaret sicil il müdürlüğüne gönderilmiştir. Konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183995BIST