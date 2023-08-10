***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2023 18:27
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz Bugün Toplanarak Aşağıdaki Kararları Almıştır
1-Sayın Oytun Pastırma'nın şirketimize iletmiş olduğu istifanın kabulüne,yerine ise yapılacak ilk genel kurula kadar Sayın Remzi PEKBAY ın atanmasına karar verilmiştir.
2-Sayın Mustafa Özcan AKKUTLU nun şirketimize iletmiş olduğu istifanın kabulüne yerine ise yapılacak ilk genel kurula kadar Sayın Selahattin ŞAMDANLI nın atanmasına karar verilmiştir.
İlgili değişiklikler yayımlanmak üzere ticaret sicil il müdürlüğüne gönderilmiştir. Konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183995
BIST
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18:057.442
En Düşük
|Değişim
|: -2,09%
|| -159,15
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.398
En Yüksek
7.766
18:0527,0408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0507
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0648
En Düşük
26,4619
18:0529,8026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1706
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
18:051.668,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.668,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|248,70
|8.485.147
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|360.868.690
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|51.710.816
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|16.016.554
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|213.628.673
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|14.149.836
|% -10,00
|
|ZEDUR
|81,45
|160.591.430
|% -10,00
|
|VKFYO
|33,48
|94.688.154
|% -10,00
|
|YKSLN
|11,34
|76.755.107
|% -10,00
|
|DGGYO
|35,10
|73.294.480
|% -10,00
|
|THYAO
|258,50
|15.098.529.954
|% -0,58
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|ASTOR
|120,60
|8.076.056.230
|% 2,99
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|SKBNK
|3,75
|2.713.729.722
|% 9,65
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|EKGYO
|8,50
|3.323.172.753
|% -6,18
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0223
|27,0408
|% 0,19
|
|Euro
|29,7908
|29,8026
|% 0,58
|
|Sterlin
|34,2975
|34,4695
|% 0,16
|
|Frank
|30,8259
|31,0116
|% 0,53
|
|Riyal
|7,1845
|7,2205
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|5,33
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.668
|5,20
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.110
|11.219
|4,00
|
|Yarım
|5.564
|5.635
|2,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.818
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,84
|0,15
|
|B. Petrol
|87,02
|87,02
|-0,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59POLTK
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 5, 280.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 327 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 845, 180 adet işlem
-
17:57KLGYO
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 916, 342 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 95 kaybederek (% -1.54 ) 8, 133
-
17:56
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, YKSLN, DGGYO