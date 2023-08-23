***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz Bugün Toplanarak Aşağıdaki Kararları Almıştır :1-Şirket Yönetim kurulu üyemiz UĞUR ÖZKAN ın yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulune,yerine ise yapılacak ilk genel kurula kadar Sayın TUGAY FİDAN ın atanmasına karar verilmiştir.2-Yönetim kurulu üyeliğine atanan SELAHATTİN ŞAMDANLI nın görevden affını istemesi nedeniyle,sayın MUSTAFA ÖZCAN AKKUTLU nun yerine yapılacak ilk genel kurula kadar sayın DERYA ERÇETİN in atanmasına karar verilmiştir.İlgili evraklar tescil edilmesi için ticaret sicil gazetesine gönderilmiştir.Konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188808BIST