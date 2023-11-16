***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1- Şirket yönetim kurulu bağımsız üyemiz MİNE BERRA DOĞANER ‘ in istifası kabul edilmiş olup. Kendisinden boşalan yönetim kurulu bağımsız üyeliğine , yapılacak ilk genel kurula kadar TİMUÇİN DEVRİM YALI'ın atanmasına karar verilmiştir.2- Şirket yönetim kurulu bağımsız üyemiz MUSTAFA EGE YAZGAN' ın istifası kabul edilmiş olup, kendisinden boşalan yönetim kurulu bağımsız üyeliğine yapılacak ilk genel kurula kadar İZZET OKALİN ‘ in atanmasına karar verilmiştir. Konu ile ilgili tescil işlemleri başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218518BIST