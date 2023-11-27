***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2023 10:40
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
...
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinde yapılan değişiklik ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun aldığı karar sonucunda gerekli değişiklikler yapılmış olup Ticaret Sicil Gazetesinin 23 Kasım 10964 sayısında yayınlanarak tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220149
BIST
'
14:348.043
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 82,60
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.080
14:3428,9123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0537
|Açılış
|: 28,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
14:3431,6648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0591
|Açılış
|: 31,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
14:341.871,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 12,81
|Açılış
|: 1.871,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler14:32
|BINHO
|221,20
|49.261.019
|% 10,00
|
|KONYA
|9.020,00
|765.604.515
|% 10,00
|
|YAPRK
|231,00
|33.429.517
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|212.647.349
|% 10,00
|
|SANEL
|20,90
|7.179.032
|% 10,00
|
|DAPGM
|50,40
|43.757.582
|% -10,00
|
|EUYO
|18,00
|10.230.945
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|4.686.599
|% -9,99
|
|QNBFL
|901,00
|7.748.286
|% -9,67
|
|NATEN
|343,75
|450.238.914
|% -7,66
|
|THYAO
|259,50
|5.202.369.818
|% -0,10
|
|ISCTR
|21,84
|3.776.082.275
|% 2,73
|
|AKBNK
|33,44
|2.611.209.366
|% 4,96
|
|YKBNK
|18,64
|2.345.248.653
|% 4,60
|
|ASELS
|48,84
|2.155.503.321
|% 2,18
|
|ZOREN
|5,14
|1.348.419.168
|% 3,21
|
|ISCTR
|21,84
|3.776.082.275
|% 2,73
|
|YKBNK
|18,64
|2.345.248.653
|% 4,60
|
|EKGYO
|7,54
|870.962.274
|% 3,01
|
|IHLAS
|1,28
|118.185.198
|% 0,00
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9100
|28,9123
|% 0,19
|
|Euro
|31,6594
|31,6699
|% 0,20
|
|Sterlin
|36,3811
|36,5635
|% 0,27
|
|Frank
|32,7039
|32,9009
|% 0,34
|
|Riyal
|7,6859
|7,7244
|% 0,18
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,74
|24,78
|% 0,66
|
|Platin
|935,46
|936,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,57
|1.087,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,29
|79,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,94
|2.012,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:47KFEIN
Yüzde 9.99 oranında artışla 75.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 208, 435 adet işlem
-
14:46NIBAS
Yüzde 7.42 oranında artışla 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 546, 770 adet işlem
-
14:45IMASM
Yüzde 5.40 oranında artışla 17.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 634, 701 adet işlem
-
14:44VERTU
Yüzde 4.86 oranında artışla 56.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 366, 961 adet işlem
-
14:43BEYAZ
Yüzde 5.47 oranında artışla 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 908, 547 adet işlem