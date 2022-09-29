***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.20221Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi28/09/2022Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYakın İzleme PazarıGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAlt PazarBaşvuru Tarihi29/09/2022Başvuru SonucuBelli DeğilAçıklamalarYönetim Kurulumuz halen payları yakın izleme pazarında işlem görmekte olan Şirket'imizin Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği'nin 36 'ncı maddesi gereğince yakın izleme pazarından alt pazara geçiş için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirmiş ve sağladığı sonucuna varmıştır. Öte yandan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2015 tarihli Kararı'nda belirtilen Yakın İzleme Pazarı'na (eski adıyla Gözaltı Pazarı'na) alınma nedenlerinin ve Şirket'imizin 17 Şubat 2021 tarihinde pazar değişikliği konusunda Borsa İstanbul A.Ş.'ye yaptığı başvuru neticesinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2 Mart 2021 tarihli açıklamasında belirtilen hususların da ortadan kalkmış olduğu değerlendirilerek Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği'nin 36'ncı maddesi çerçevesinde Şirket'imiz paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan, Alt Pazar'a geçişi için Borsa İstanbul A.Ş.'ne 29 Eylül 2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Şirketimiz tarafından yapılan başvuru neticesindeki gelişmeler Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda pay sahiplerimiz ile ayrıca paylaşılacaktır.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066187BIST