***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
29.09.2022 18:18
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
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Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.20221
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/09/2022
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
Başvuru Tarihi
29/09/2022
Başvuru Sonucu
Belli Değil
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz halen payları yakın izleme pazarında işlem görmekte olan Şirket'imizin Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği'nin 36 'ncı maddesi gereğince yakın izleme pazarından alt pazara geçiş için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirmiş ve sağladığı sonucuna varmıştır. Öte yandan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2015 tarihli Kararı'nda belirtilen Yakın İzleme Pazarı'na (eski adıyla Gözaltı Pazarı'na) alınma nedenlerinin ve Şirket'imizin 17 Şubat 2021 tarihinde pazar değişikliği konusunda Borsa İstanbul A.Ş.'ye yaptığı başvuru neticesinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2 Mart 2021 tarihli açıklamasında belirtilen hususların da ortadan kalkmış olduğu değerlendirilerek Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği'nin 36'ncı maddesi çerçevesinde Şirket'imiz paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan, Alt Pazar'a geçişi için Borsa İstanbul A.Ş.'ne 29 Eylül 2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Şirketimiz tarafından yapılan başvuru neticesindeki gelişmeler Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda pay sahiplerimiz ile ayrıca paylaşılacaktır.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066187
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|1.859.562
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.767.081
|% 10,00
|
|BFREN
|1.390,40
|25.479.763
|% 10,00
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|ENSRI
|20,48
|149.544.656
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.926.138
|% 9,96
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|ALARK
|56,30
|454.149.718
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.763.726
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.623.881
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,90
|233.712.904
|% -8,87
|
|SILVR
|26,40
|21.753.962
|% -8,65
|
|THYAO
|68,60
|4.427.928.156
|% -0,51
|
|ASELS
|29,90
|3.993.259.245
|% 4,04
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|HEKTS
|55,30
|2.223.975.967
|% -7,06
|
|GARAN
|18,80
|2.076.287.469
|% -2,34
|
|SKBNK
|1,91
|1.031.374.107
|% 2,69
|
|TSKB
|2,51
|1.121.356.129
|% 7,26
|
|EKGYO
|3,82
|1.571.289.441
|% -1,29
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,25
|950.727.315
|% -5,80
|
|18:05
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|Satış
|%
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|Dolar
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|% -0,09
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|Euro
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|Sterlin
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|Frank
|18,8066
|18,9199
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9055
|4,9301
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.661
|1.661
|1,03
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.626
|6.724
|-57,00
|
|Yarım
|3.224
|3.287
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.644
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,78
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,10
|
|B. Petrol
|88,15
|88,15
|0,10
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