***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA EGE YAZGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 12.10.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi LIDYA TECH TUR ARGE VE BİLİŞİM TEK. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.-GENEL MÜDÜRÜ Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999026 Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİMİNE BERRA DOĞANER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 22.01.2021 İcrada Görevli Değil - PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.-YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ, MEEAPPS YAZILIM ve INTERNET TEKNOLOJİLERİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999026 Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI, DENETEİMDEN SORUMLU KOMİYE ÜYESİREMZİ PEKBAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL A.Ş. Evet 0 0 Bağımsız Üye DeğilDERYA ERÇETİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen İcrada Görevli Değil DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL.A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye DeğilTUGAY FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKTİL A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 0 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerREMZİ PEKBAY YÖNETİM KURULU BAŞKANI İş Adamı / İş Kadınıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189375BIST