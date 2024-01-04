***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postasongul.ozev@casaemtia.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksÇengeldere Mh. Ulus Cd. No: 25/1 Beykoz / İSTANBUL +90 (216) 218 00 94Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSongül ÖZEV Yatırımcı İlişkileri 04.01.2024 +90 (216)218 00 94 songul.ozev@casaemtia.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232729BIST