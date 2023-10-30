***CASA* *DOFER* *ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi









***CASA******DOFER******ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [DOFER, CASA, ERSU]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2023 - 30.09.2023 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.- Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne (03.11.2023 (dahil) tarihine kadar.)- Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne (06.11.2023 (dahil) tarihine kadar.)- Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.' ne (06.11.2023 (dahil) tarihine kadar.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211604BIST