***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-30.09.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal Tablo ve DipnotlarıDeğişikliğin Nedeni30.09.2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilen özel amaçlı sınırlı bağımsız denetim nedeniyle finansal tablo ve dipnotların yeniden yayınlanmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiEtkisi yokturAçıklamalar30.09.2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilen özel amaçlı sınırlı bağımsız denetim sonrası Şirketimiz 30.09.2021 tarihli finansal tablo ve dipnotları yeniden yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990536BIST