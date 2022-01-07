***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
07.01.2022 21:33
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Tablo ve Dipnotları
Değişikliğin Nedeni
30.09.2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilen özel amaçlı sınırlı bağımsız denetim nedeniyle finansal tablo ve dipnotların yeniden yayınlanması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Etkisi yoktur
Açıklamalar
30.09.2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilen özel amaçlı sınırlı bağımsız denetim sonrası Şirketimiz 30.09.2021 tarihli finansal tablo ve dipnotları yeniden yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990536
BIST
18:052.033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,77
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.036
En Düşük
1.994
18:0513,8637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0218
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
18:0515,8081
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1635
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,8131
En Düşük
15,5317
18:05802,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 8,57
|Açılış
|: 802,17
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
804,25
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMA
|9,26
|109.801.189
|% 9,98
|
|UZERB
|51,20
|2.091.878
|% 9,97
|
|ERBOS
|123,70
|137.061.986
|% 9,96
|
|GEDZA
|18,22
|30.221.999
|% 9,96
|
|BURCE
|30,92
|4.630.317
|% 9,96
|
|SEYKM
|9,27
|294.557.321
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|14.426.892
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|64.496.236
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,00
|27.026.595
|% -5,66
|
|SERVE
|12,48
|204.195
|% -4,73
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 2,35
|
|EREGL
|30,62
|3.771.672.520
|% 1,39
|
|THYAO
|24,94
|2.917.344.800
|% 0,32
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 9,54
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.102.386
|% 6,30
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.102.386
|% 6,30
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 2,35
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 9,54
|
|EKGYO
|2,34
|557.121.595
|% 3,54
|
|TSKB
|1,57
|312.860.021
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8621
|13,8637
|% 0,16
|
|Euro
|15,7656
|15,8081
|% 1,05
|
|Sterlin
|18,7894
|18,8836
|% 0,94
|
|Frank
|15,0363
|15,1269
|% 0,83
|
|Riyal
|3,6847
|3,7032
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|802
|803
|9,01
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.294
|5.432
|65,06
|
|Yarım
|2.559
|2.627
|31,47
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 936, 594 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 82 artarak (% 1.16 ) 2, 245
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17:57XU100
Endeks 2, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 31, 706.00 milyon TL de
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17:57KRSTL
Yüzde 6.46 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 257, 844 adet işlem
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17:56ARZUM
Yüzde 5.81 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 344, 837 adet işlem