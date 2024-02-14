***CELHA* *AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA******AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CELHA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye artırımına aracılık ettiğimiz Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 50.095,818 adet payının 13-14 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Borsa İstanbul Birincil Piyasada satış işlemleri 13 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249487BIST