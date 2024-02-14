***CELHA* *AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2024 14:56
***CELHA******AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [CELHA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 50.095,818 adet payının 13-14 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Borsa İstanbul Birincil Piyasada satış işlemleri 13 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249487
BIST
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16:168.985
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -8,96
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.918
En Yüksek
9.037
16:1630,7499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0441
|Açılış
|: 30,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
16:1632,9727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0639
|Açılış
|: 33,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
16:161.969,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.969,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,19
BIST En Aktif Hisseler16:16
|OSTIM
|8,80
|98.258.694
|% 10,00
|
|ISYAT
|13,97
|128.332.690
|% 10,00
|
|ISGSY
|29,92
|106.706.518
|% 10,00
|
|KENT
|660,00
|7.763.160
|% 10,00
|
|KRTEK
|41,40
|129.854.330
|% 9,99
|
|SELGD
|47,16
|17.779.273
|% -10,00
|
|MARKA
|79,20
|9.197.107
|% -10,00
|
|TETMT
|6.120,00
|7.830.855
|% -10,00
|
|ERSU
|33,92
|27.227.648
|% -9,98
|
|EKIZ
|47,02
|3.916.283
|% -7,98
|
|GUBRF
|208,20
|10.317.489.268
|% 5,26
|
|THYAO
|280,25
|8.288.637.202
|% -0,36
|
|TUPRS
|164,20
|4.739.688.386
|% 2,24
|
|REEDR
|52,05
|4.586.356.515
|% 9,95
|
|ISCTR
|26,86
|4.093.561.491
|% -1,10
|
|ZOREN
|5,24
|1.800.158.920
|% -3,32
|
|EKGYO
|10,60
|2.427.651.323
|% -1,03
|
|KLGYO
|5,88
|984.441.584
|% 9,91
|
|QUAGR
|4,59
|775.754.574
|% 9,03
|
|ISCTR
|26,86
|4.093.561.491
|% -1,10
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7467
|30,7499
|% 0,14
|
|Euro
|32,9645
|32,9727
|% 0,19
|
|Sterlin
|38,5196
|38,7128
|% -0,05
|
|Frank
|34,5588
|34,7670
|% 0,27
|
|Riyal
|8,1739
|8,2149
|% 0,08
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,05
|22,09
|% 0,66
|
|Platin
|892,33
|893,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|881,26
|884,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,94
|82,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.990,43
|1.990,76
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:16
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16:30PKENT
Yüzde -3.09 oranında düşüşle 282.00 lira fiyatla işlem gören hissede 507, 162 adet işlem
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16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 21 kaybederek (% -0.11 ) 9, 536
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16:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, EKGYO, KLGYO
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16:28
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, OSTIM, ISYAT
-
16:28XU100
Endeks 8, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 92, 163.00 milyon TL de