***CELHA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
03.03.2021 12:05
***CELHA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler CELHA
İlgili Şirket Ünvanı ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 16.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 41.500.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 25.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
CELHA, TRACELHA91G1 47.781,759
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 04.03.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 05.03.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CELHA.pdf
EK: 2 CELHA EN.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914748
BIST
12:421.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 23,78
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
12:427,3596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3689
En Düşük
7,2936
12:428,9140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0112
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9261
En Düşük
8,8181
12:42407,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,20
|Açılış
|: 407,96
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler12:42
|BOSSA
|24,42
|29.002.191
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|134.479.864
|% 9,99
|
|CLEBI
|216,00
|137.820.616
|% 9,98
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|SEYKM
|34,46
|27.929.889
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|LINK
|54,50
|28.896.108
|% -7,63
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|KRDMD
|7,12
|1.230.175.595
|% 4,25
|
|THYAO
|14,86
|1.072.817.235
|% 0,34
|
|GARAN
|9,42
|770.657.773
|% 2,39
|
|EREGL
|15,62
|760.271.839
|% 3,44
|
|PETKM
|5,64
|731.680.804
|% 1,81
|
|KRDMD
|7,12
|1.230.175.595
|% 4,25
|
|SKBNK
|1,40
|203.802.643
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,46
|318.586.381
|% 1,65
|
|PETKM
|5,64
|731.680.804
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,81
|270.405.204
|% 2,18
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3545
|7,3596
|% -0,01
|
|Euro
|8,9084
|8,9140
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,2447
|10,2961
|% -0,01
|
|Frank
|7,9886
|8,0367
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9521
|1,9619
|% -0,19
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-2,85
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|0,00
|
|Tam
|2.700
|2.768
|-2,49
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-1,20
|
|Çeyrek
|655
|670
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,19
|63,19
|0,49
|