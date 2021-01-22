***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.01.2021 10:31
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903821
BIST
10:301.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -22,33
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
10:307,4162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0483
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4162
En Düşük
7,3627
10:309,0197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0444
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0239
En Düşük
8,9597
10:30443,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 443,21
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
443,92
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler10:30
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|19.437.200
|% 9,98
|
|BTCIM
|7,07
|15.009.330
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|AGYO
|4,69
|15.334.391
|% 9,84
|
|SNGYO
|4,61
|12.950.260
|% -8,53
|
|PSDTC
|34,26
|4.369.553
|% -6,80
|
|PSDTC
|34,26
|4.369.553
|% -6,80
|
|PSDTC
|34,26
|4.369.553
|% -6,80
|
|PSDTC
|34,26
|4.369.553
|% -6,80
|
|KARSN
|4,76
|343.123.856
|% 4,62
|
|GARAN
|9,89
|220.700.224
|% -1,30
|
|HLGYO
|3,98
|192.006.830
|% 2,84
|
|EKGYO
|2,48
|191.967.352
|% -1,20
|
|SISE
|7,72
|183.494.606
|% -2,15
|
|EKGYO
|2,48
|191.967.352
|% -1,20
|
|KARSN
|4,76
|343.123.856
|% 4,62
|
|TSKB
|1,94
|104.746.816
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,98
|192.006.830
|% 2,84
|
|SKBNK
|1,58
|74.913.901
|% -0,63
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4136
|7,4162
|% 0,66
|
|Euro
|9,0160
|9,0197
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,0928
|10,1434
|% 0,02
|
|Frank
|8,3236
|8,3737
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9675
|1,9773
|% 0,47
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-9,75
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,50
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,09
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|-0,51
|