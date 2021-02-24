***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 10:00
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912068
BIST
18:051.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
0
En Düşük
0
18:057,1353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0301
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
18:058,6789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0423
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
18:05413,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,26
|Açılış
|: 413,79
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
414,36
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|5,41
|11.257.999
|% 42,85
|
|LIDFA
|4,25
|15.236.397
|% 0,00
|
|ENJSA
|12,22
|274.811.110
|% 0,00
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 0,00
|
|HALKB
|5,50
|559.501.228
|% 0,00
|
|LIDFA
|4,25
|15.236.397
|% 0,00
|
|ENJSA
|12,22
|274.811.110
|% 0,00
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 0,00
|
|HALKB
|5,50
|559.501.228
|% 0,00
|
|YGYO
|1,71
|44.416.782
|% 0,00
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 0,00
|
|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 0,00
|
|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% 0,00
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 0,00
|
|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% 0,00
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% 0,00
|
|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1296
|7,1353
|% 0,42
|
|Euro
|8,6702
|8,6789
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,0482
|10,0986
|% 0,49
|
|Frank
|7,8147
|7,8618
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8900
|1,8995
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|3,77
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,23
|64,23
|-0,25
|