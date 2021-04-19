***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 14:48
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929114
BIST
14:471.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -15,48
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.389
14:478,0781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0203
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
14:479,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0564
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
14:47462,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,38
|Açılış
|: 462,76
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler14:47
|FENER
|31,90
|23.736.981
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|58.707.889
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.566.416
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|PEKGY
|1,62
|139.384.740
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|16.807.583
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|71.774.671
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|CMENT
|30,16
|350.436
|% -9,97
|
|EREGL
|18,43
|1.144.139.670
|% 0,49
|
|PETKM
|6,61
|915.713.031
|% 4,42
|
|GARAN
|7,12
|806.094.573
|% -2,20
|
|QUAGR
|27,62
|679.852.276
|% -5,15
|
|KRDMD
|7,33
|476.003.779
|% -1,48
|
|EKGYO
|1,87
|269.497.348
|% -1,06
|
|PETKM
|6,61
|915.713.031
|% 4,42
|
|GARAN
|7,12
|806.094.573
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,12
|182.480.978
|% -1,85
|
|PEKGY
|1,62
|139.384.740
|% -10,00
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0744
|8,0781
|% 0,25
|
|Euro
|9,7219
|9,7289
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,2070
|11,2632
|% 0,76
|
|Frank
|8,8072
|8,8602
|% 0,96
|
|Riyal
|2,1484
|2,1591
|% 0,30
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|5,27
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.114
|3,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|9,03
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|4,36
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,19
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,78
|0,05
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|-0,18
|