***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2021 12:22
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943514
BIST
12:341.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,57
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.394
12:348,7455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0245
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7374
12:3410,3999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0572
|Açılış
|: 10,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3954
12:34500,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,70
|Açılış
|: 500,12
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,90
BIST En Aktif Hisseler12:34
|TKURU
|168,40
|5.150.416
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|20.990.179
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|33.335.032
|% 9,94
|
|EUYO
|4,22
|2.640.742
|% 9,90
|
|SEKFK
|6,55
|11.007.662
|% 8,80
|
|BOBET
|5,71
|549.697.983
|% -8,93
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|YAPRK
|27,22
|1.545.137
|% -6,46
|
|BERA
|14,31
|270.633.206
|% -6,10
|
|METUR
|6,08
|19.607.574
|% -4,85
|
|THYAO
|14,85
|981.490.526
|% 1,78
|
|BOBET
|5,71
|549.697.983
|% -8,93
|
|BERA
|14,31
|270.633.206
|% -6,10
|
|KOZAL
|121,30
|261.663.793
|% 0,41
|
|FENER
|40,48
|237.482.508
|% 2,74
|
|EKGYO
|2,16
|223.670.476
|% 1,41
|
|BOBET
|5,71
|549.697.983
|% -8,93
|
|THYAO
|14,85
|981.490.526
|% 1,78
|
|YKBNK
|2,17
|102.937.829
|% 0,46
|
|VKGYO
|1,54
|42.231.953
|% 3,36
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7421
|8,7455
|% -0,28
|
|Euro
|10,3953
|10,3999
|% -0,55
|
|Sterlin
|12,0950
|12,1557
|% -0,73
|
|Frank
|9,4661
|9,5232
|% -0,52
|
|Riyal
|2,3248
|2,3365
|% -0,29
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-4,18
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|-5,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|-4,47
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|-2,16
|
|Çeyrek
|800
|819
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,44
|74,44
|-0,46
|