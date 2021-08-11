***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 14:12
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957258
BIST
15:241.418
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -19,29
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
15:248,6518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0532
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
15:2410,1878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0941
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
15:24483,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,96
|Açılış
|: 483,52
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
485,71
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler15:24
|MARKA
|5,06
|3.079.212
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.193.262
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|11.700.534
|% 9,98
|
|KARYE
|13,06
|92.445.036
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|34.567.031
|% 9,79
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|IDGYO
|3,63
|353.279
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|EDATA
|16,00
|21.868.914
|% -8,57
|
|RODRG
|16,43
|9.669.258
|% -7,90
|
|KRDMD
|8,03
|1.617.915.165
|% 0,25
|
|GARAN
|9,12
|939.607.530
|% 0,11
|
|EREGL
|19,41
|851.678.189
|% -1,52
|
|SISE
|8,35
|833.131.462
|% -0,48
|
|GENIL
|16,48
|799.144.730
|% 4,77
|
|KRDMD
|8,03
|1.617.915.165
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,44
|306.343.213
|% -2,01
|
|GARAN
|9,12
|939.607.530
|% 0,11
|
|SISE
|8,35
|833.131.462
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,85
|173.564.029
|% 0,00
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6477
|8,6518
|% 0,62
|
|Euro
|10,1363
|10,1878
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,9577
|12,0177
|% 0,91
|
|Frank
|9,3515
|9,4079
|% 0,89
|
|Riyal
|2,3042
|2,3158
|% 0,91
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|7,26
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,58
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|46,00
|
|Tam
|3.198
|3.278
|43,24
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|20,92
|
|Çeyrek
|775
|793
|10,46
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|69,34
|69,34
|-1,29
|