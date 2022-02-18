***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2022 16:21
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002774
BIST
17:512.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,84
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.004
17:5113,6553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0735
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6553
En Düşük
13,5136
17:5115,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0363
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
17:51832,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,22
|Açılış
|: 832,43
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
833,16
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.753.135
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.518.127
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,72
|232.372
|% 9,73
|
|CEOEM
|17,01
|37.781.525
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.837.996
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.410.853
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,53
|49.637.353
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,77
|49.714.430
|% -9,77
|
|THYAO
|28,82
|3.460.281.735
|% 0,28
|
|KRDMD
|11,59
|1.103.287.048
|% 0,70
|
|EREGL
|28,12
|728.773.355
|% 0,29
|
|SISE
|13,18
|684.427.012
|% 0,76
|
|GARAN
|11,78
|665.271.380
|% -0,17
|
|YKBNK
|4,01
|630.640.084
|% 0,50
|
|ODAS
|1,37
|164.354.191
|% 6,20
|
|THYAO
|28,82
|3.460.281.735
|% 0,28
|
|KRDMD
|11,59
|1.103.287.048
|% 0,70
|
|OSTIM
|1,62
|118.181.011
|% -8,47
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6411
|13,6442
|% 0,46
|
|Euro
|15,4783
|15,4890
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,5039
|18,5967
|% 0,35
|
|Frank
|14,7666
|14,8555
|% 0,45
|
|Riyal
|3,6251
|3,6433
|% 0,46
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-4,95
|
|Altın Gr.
|832
|832
|2,85
|
|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|0,14
|
|B. Petrol
|91,58
|91,58
|-1,40
|