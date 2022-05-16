***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.05.2022 10:51
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030492
BIST
11:192.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,97
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.424
En Düşük
2.412
11:1915,5613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0838
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,5746
En Düşük
15,4564
11:1916,2408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1274
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2753
En Düşük
16,0891
11:19900,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,30
|Açılış
|: 900,52
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler11:17
|IMASM
|35,26
|2.173.215
|% 9,98
|
|KAPLM
|68,95
|45.253.484
|% 9,97
|
|GLBMD
|8,64
|16.581.152
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,11
|3.436.879
|% 9,90
|
|TMPOL
|18,83
|12.167.539
|% 9,16
|
|GZNMI
|36,44
|71.122.566
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.462.434
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|13.983.338
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|YUNSA
|29,78
|11.891.232
|% -5,16
|
|THYAO
|42,72
|1.156.608.290
|% 0,56
|
|GARAN
|14,97
|660.225.974
|% -0,07
|
|KRDMD
|15,31
|513.842.886
|% -2,30
|
|SAHOL
|19,44
|493.478.850
|% 0,78
|
|KOZAL
|190,80
|426.938.568
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,72
|399.354.550
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,45
|340.923.352
|% -2,20
|
|GARAN
|14,97
|660.225.974
|% -0,07
|
|KARSN
|5,41
|209.217.154
|% 1,50
|
|DOHOL
|3,77
|130.168.999
|% -1,05
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5512
|15,5614
|% 0,54
|
|Euro
|16,2239
|16,2437
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,9847
|19,0799
|% 0,32
|
|Frank
|15,4260
|15,5190
|% 0,24
|
|Riyal
|4,1373
|4,1581
|% 0,57
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-13,85
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.196
|10,00
|
|Tam
|6.076
|6.231
|-8,91
|
|Yarım
|2.937
|3.014
|-4,31
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,10
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|0,04
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,32
|