***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.05.2022 14:50
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030539
BIST
17:052.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -15,69
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:0515,5814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1039
|Açılış
|: 15,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:0516,2384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1250
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:05905,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,17
|Açılış
|: 905,99
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:03
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|16.676.286
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|87.953.175
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.587.419
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.484.315
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.294.538
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.817.811
|% -9,84
|
|GENIL
|18,29
|225.130.552
|% -9,19
|
|SKTAS
|3,99
|23.946.628
|% -8,06
|
|THYAO
|42,92
|3.705.112.176
|% 1,04
|
|GARAN
|14,96
|1.731.442.796
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,46
|1.441.218.418
|% 0,88
|
|KRDMD
|15,04
|1.373.073.618
|% -4,02
|
|SISE
|19,47
|1.293.605.818
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,65
|889.048.133
|% -1,49
|
|YKBNK
|4,39
|745.595.291
|% -3,52
|
|GARAN
|14,96
|1.731.442.796
|% -0,13
|
|SKBNK
|1,13
|127.006.834
|% 3,67
|
|KARSN
|5,43
|519.615.103
|% 1,88
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5629
|15,5707
|% 0,60
|
|Euro
|16,2124
|16,2354
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,9973
|19,0926
|% 0,39
|
|Frank
|15,4152
|15,5081
|% 0,17
|
|Riyal
|4,1375
|4,1582
|% 0,58
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|906
|906
|4,31
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.178
|-18,00
|
|Tam
|6.057
|6.213
|-17,80
|
|Yarım
|2.927
|3.005
|-8,61
|
|Çeyrek
|1.468
|1.503
|-4,31
|
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