***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2022 11:29
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054960
BIST
11:572.867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,73
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
11:5717,9613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
11:5718,5118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0208
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
11:571.032,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.032,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler11:54
|TRCAS
|10,57
|76.200.912
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|48.479.063
|% 9,96
|
|ARDYZ
|7,23
|20.347.613
|% 9,88
|
|IZMDC
|2,95
|154.576.588
|% 9,67
|
|KIMMR
|4,60
|65.357.208
|% 8,49
|
|PAMEL
|168,60
|11.089.683
|% -9,94
|
|AKENR
|2,02
|56.417.201
|% -7,76
|
|TEKTU
|1,73
|37.574.079
|% -6,99
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|BLCYT
|12,09
|24.175.571
|% -6,28
|
|THYAO
|62,85
|2.971.452.514
|% 2,36
|
|YKBNK
|5,69
|752.380.424
|% 1,25
|
|SAHOL
|23,70
|705.818.204
|% -1,82
|
|GARAN
|18,08
|697.406.276
|% 0,06
|
|AKBNK
|10,21
|650.186.313
|% 1,39
|
|YKBNK
|5,69
|752.380.424
|% 1,25
|
|ODAS
|4,00
|494.487.323
|% 1,78
|
|VAKBN
|4,65
|504.883.429
|% 5,44
|
|DOHOL
|4,42
|426.599.696
|% -1,12
|
|ISCTR
|6,19
|493.252.227
|% 0,65
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9586
|17,9642
|% 0,15
|
|Euro
|18,4930
|18,5037
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,8168
|21,9262
|% -0,08
|
|Frank
|19,0105
|19,1250
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7709
|4,7948
|% 0,15
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-2,76
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.920
|6.972
|-20,00
|
|Yarım
|3.372
|3.409
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.704
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,36
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,34
|