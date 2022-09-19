***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 16:19
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063989
BIST
16:223.300
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -77,23
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.300
16:2218,3005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0449
|Açılış
|: 18,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
16:2218,3501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0663
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:22979,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,00
|Açılış
|: 979,47
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:20
|SMRTG
|45,98
|106.922.546
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.769.603
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.012.880
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.982.967
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.426.778
|% 9,92
|
|NTHOL
|9,95
|142.148.747
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|23.952.335
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.646.591
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.670.828
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|6.217.985
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,83
|3.892.893.566
|% -2,95
|
|GARAN
|20,10
|3.609.368.185
|% -7,71
|
|YKBNK
|7,24
|2.733.273.107
|% -1,23
|
|EKGYO
|4,25
|2.638.022.365
|% -2,75
|
|HALKB
|9,00
|2.590.158.946
|% -9,46
|
|EKGYO
|4,25
|2.638.022.365
|% -2,75
|
|YKBNK
|7,24
|2.733.273.107
|% -1,23
|
|AKBNK
|11,83
|3.892.893.566
|% -2,95
|
|HALKB
|9,00
|2.590.158.946
|% -9,46
|
|ISCTR
|8,32
|2.216.163.983
|% -5,02
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2895
|18,3053
|% 0,27
|
|Euro
|18,3030
|18,3448
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,7468
|20,8508
|% -0,19
|
|Frank
|18,8651
|18,9788
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8519
|4,8762
|% 0,17
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-11,25
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.672
|6.757
|45,00
|
|Yarım
|3.251
|3.291
|10,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,28
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,17
|
|B. Petrol
|88,67
|88,67
|-2,68
|
Seans Raporu
16:20
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16:34XU100
Endeks 3, 311 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 95 altında . İşlem hacmi 43, 827.00 milyon TL de
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16:33HALKB
Yüzde -9.46 oranında düşüşle 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 001, 592 adet işlem
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16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 85 kaybederek (% -1.96 ) 2, 943
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16:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, MEPET, SMRTG, RODRG, MERKO, HKTM, IZFAS
-
16:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHLAS, NTHOL, VAKBN, ISGYO, SKBNK, TSKB