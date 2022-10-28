***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.10.2022 10:05
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074953
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
0
En Düşük
0
18:0518,6146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6576
En Düşük
18,5631
18:0518,5684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0192
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6644
En Düşük
18,5186
18:05992,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,97
|Açılış
|: 992,17
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
991,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADESE
|1,26
|81.882.783
|% 0,00
|
|AEFES
|48,38
|134.393.754
|% 0,00
|
|AGESA
|33,28
|183.837.835
|% 0,00
|
|AFYON
|6,31
|148.727.758
|% 0,00
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|81.882.783
|% 0,00
|
|AEFES
|48,38
|134.393.754
|% 0,00
|
|AGESA
|33,28
|183.837.835
|% 0,00
|
|AFYON
|6,31
|148.727.758
|% 0,00
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% 0,00
|
|THYAO
|99,40
|8.825.170.164
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% 0,00
|
|TUPRS
|372,80
|2.753.438.523
|% 0,00
|
|PETKM
|13,50
|2.695.020.005
|% 0,00
|
|SISE
|33,30
|2.613.667.998
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,52
|1.722.571.736
|% 0,00
|
|TSKB
|3,12
|1.052.361.582
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,11
|474.276.113
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,27
|1.954.597.029
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6098
|18,6146
|% 0,08
|
|Euro
|18,5544
|18,5684
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,4122
|21,5196
|% -0,08
|
|Frank
|18,6862
|18,7988
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9399
|4,9646
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|-6,37
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.660
|6.725
|-11,00
|
|Yarım
|3.245
|3.289
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.644
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,44
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|-1,01
|