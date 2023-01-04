***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:33
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093020
BIST
13:195.615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -11,10
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
13:1918,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
13:1919,9291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1630
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
13:191.120,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 15,01
|Açılış
|: 1.120,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler13:17
|QNBFL
|130,90
|1.115.530
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|12.076.475
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|69.722.561
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.019.684
|% 9,94
|
|TERA
|25,78
|294.976.156
|% 9,42
|
|ULUSE
|225,00
|54.586.974
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|7.844.077
|% -9,97
|
|DIRIT
|5,71
|661.096
|% -9,94
|
|MARTI
|6,08
|3.433.905
|% -9,93
|
|ATLAS
|3,51
|6.375.367
|% -7,63
|
|EKGYO
|9,52
|5.145.810.691
|% 1,06
|
|EREGL
|42,68
|4.929.493.456
|% 1,04
|
|THYAO
|147,00
|3.960.460.951
|% -0,27
|
|ASELS
|66,75
|3.543.354.706
|% -3,40
|
|ENKAI
|35,38
|2.839.237.569
|% 0,97
|
|EKGYO
|9,52
|5.145.810.691
|% 1,06
|
|KRDMD
|19,16
|2.793.382.013
|% 1,86
|
|YKBNK
|11,84
|1.683.794.704
|% 0,94
|
|PETKM
|20,22
|2.503.249.514
|% -1,27
|
|ISCTR
|12,95
|1.568.743.346
|% 2,21
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7393
|18,7476
|% 0,14
|
|Euro
|19,9092
|19,9223
|% 0,79
|
|Sterlin
|22,5322
|22,6452
|% 0,86
|
|Frank
|20,1354
|20,2567
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9699
|4,9949
|% 0,15
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|22,01
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,60
|
|Cumhuriyet
|7.526
|7.640
|56,00
|
|Tam
|7.564
|7.621
|46,00
|
|Yarım
|3.663
|3.726
|23,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.863
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|14,65
|14,67
|0,24
|
|B. Petrol
|80,28
|80,28
|-1,82
|