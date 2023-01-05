***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:45
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093939
BIST
14:345.411
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -112,81
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:3418,7664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:3419,9465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0545
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:341.115,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,87
|Açılış
|: 1.115,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:34
|DOGUB
|11,00
|51.823.621
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,83
|4.164.615
|% 9,77
|
|CEOEM
|23,90
|43.373.377
|% 9,13
|
|ULUSE
|202,50
|25.844.521
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.454.549
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|11.281.627
|% -9,87
|
|TERA
|23,42
|329.084.882
|% -9,58
|
|EREGL
|42,64
|15.424.674.280
|% -0,65
|
|THYAO
|142,90
|8.545.551.068
|% -1,11
|
|KRDMD
|19,14
|5.705.243.358
|% -3,28
|
|ASELS
|63,55
|4.377.057.317
|% -2,46
|
|AKBNK
|19,36
|3.101.562.160
|% -1,48
|
|EREGL
|42,64
|15.424.674.280
|% -0,65
|
|EKGYO
|9,11
|3.043.769.247
|% -3,29
|
|KRDMD
|19,14
|5.705.243.358
|% -3,28
|
|YKBNK
|11,33
|2.226.772.581
|% -2,66
|
|AKBNK
|19,36
|3.101.562.160
|% -1,48
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7629
|18,7664
|% 0,13
|
|Euro
|19,9241
|19,9465
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,4817
|22,5945
|% -0,23
|
|Frank
|20,1526
|20,2740
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9775
|5,0025
|% 0,17
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-8,93
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|7.522
|7.636
|-8,00
|
|Tam
|7.549
|7.608
|-18,00
|
|Yarım
|3.656
|3.719
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.859
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|1,69
|