***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2023 14:56
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115956
BIST
16:425.075
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -74,29
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:4218,8780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:4220,1052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:421.114,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.114,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:40
|KLSYN
|3,19
|77.732.394
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|10.862.798
|% 10,00
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|CANTE
|68,30
|121.338.351
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.045.084
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.917.260
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.248.577
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.063.430
|% -10,00
|
|KRDMA
|21,08
|319.986.442
|% -9,99
|
|EREGL
|45,44
|7.020.951.438
|% -8,86
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.358.009
|% -9,97
|
|THYAO
|136,80
|3.125.653.714
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,04
|2.742.818.045
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,64
|2.553.387.334
|% 4,51
|
|EKGYO
|8,04
|2.742.818.045
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.358.009
|% -9,97
|
|EREGL
|45,44
|7.020.951.438
|% -8,86
|
|YKBNK
|9,15
|1.268.268.846
|% 2,01
|
|AKBNK
|16,01
|1.952.440.519
|% 0,69
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8694
|18,8737
|% 0,04
|
|Euro
|20,0871
|20,0981
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,7743
|22,8886
|% 0,02
|
|Frank
|20,2668
|20,3889
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0157
|5,0408
|% 0,02
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|1,26
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.115
|1,45
|
|Cumhuriyet
|7.590
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.621
|7.672
|-27,00
|
|Yarım
|3.723
|3.754
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.877
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,82
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|82,51
|82,51
|-0,54
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:55CUSAN
Yüzde -9.83 oranında düşüşle 17.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 285, 597 adet işlem
-
16:54EREGL
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 949, 110 adet işlem
-
16:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, TCELL, ARCLK
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 83 kaybederek (% -1.88 ) 4, 535
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CANTE, VANGD, KAPLM, SDTTR, BNTAS, COSMO, SEGYO, BARMA, KLSYN