***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2023 11:13
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117033
BIST
16:105.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 75,26
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.153
En Düşük
4.980
16:1018,8824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
16:1019,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0245
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0642
En Düşük
19,8029
16:101.100,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.100,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler16:08
|BFREN
|5.237,10
|101.162.294
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|986.470.120
|% 9,99
|
|PCILT
|28,44
|38.724.536
|% 9,98
|
|SOKE
|14,45
|212.725.882
|% 9,97
|
|AFYON
|12,35
|707.766.006
|% 9,97
|
|BALAT
|18,72
|456.015
|% -6,40
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.430.000
|% -6,29
|
|METUR
|5,43
|9.869.585
|% -5,57
|
|MMCAS
|4,48
|75.380
|% -5,08
|
|YONGA
|29,00
|213.687
|% -4,98
|
|THYAO
|140,90
|5.688.636.344
|% 4,37
|
|EKGYO
|8,85
|4.716.291.243
|% 2,19
|
|KRDMD
|21,86
|3.297.260.781
|% -2,76
|
|ASTOR
|39,10
|3.033.279.172
|% 7,42
|
|EREGL
|43,58
|2.932.109.064
|% -1,49
|
|EKGYO
|8,85
|4.716.291.243
|% 2,19
|
|YKBNK
|9,32
|1.417.791.631
|% 2,42
|
|KRDMD
|21,86
|3.297.260.781
|% -2,76
|
|AKBNK
|16,66
|2.396.517.881
|% 4,39
|
|BUCIM
|7,78
|834.760.499
|% -2,14
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8809
|18,8886
|% 0,07
|
|Euro
|19,9273
|19,9380
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,5594
|22,6726
|% 0,38
|
|Frank
|19,9943
|20,1148
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0189
|5,0440
|% -0,01
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,14
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|0,67
|
|Cumhuriyet
|7.448
|7.561
|-18,00
|
|Tam
|7.490
|7.541
|-83,00
|
|Yarım
|3.659
|3.690
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.845
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,57
|12,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|-0,23
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23KRSTL
Yüzde 9.43 oranında artışla 9.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 829, 586 adet işlem
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 26 artarak (% 1.41 ) 5, 641
-
16:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
16:21XU100
Endeks 5, 130 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 61, 986.00 milyon TL de
-
16:20FLAP
Yüzde 9.10 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 002, 336 adet işlem