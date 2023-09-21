***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2023 10:01
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196572
BIST
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11:327.695
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -24,59
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.736
11:3227,0447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0499
|Açılış
|: 26,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,1216
En Düşük
26,5783
11:3228,8428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0774
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
11:321.675,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.675,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.683,40
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler11:31
|ISBTR
|291.894,60
|875.684
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|864.765
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|23.607.240
|% 9,99
|
|MERCN
|39,50
|59.035.831
|% 9,97
|
|QNBFB
|242,80
|3.268.574
|% 9,96
|
|ORMA
|114,30
|243.916
|% -10,00
|
|SRVGY
|243,50
|6.274.752
|% -9,98
|
|KLNMA
|28,72
|352.710
|% -9,97
|
|INGRM
|401,10
|165.190.964
|% -8,40
|
|KENT
|459,00
|257.040
|% -8,29
|
|AKBNK
|30,44
|1.835.750.067
|% 2,84
|
|YKBNK
|16,73
|1.675.966.200
|% 1,33
|
|ISCTR
|22,74
|1.543.583.517
|% 1,07
|
|THYAO
|219,40
|1.421.448.676
|% -1,75
|
|YEOTK
|201,50
|1.295.230.110
|% 4,95
|
|ADESE
|2,28
|298.686.091
|% 7,04
|
|YKBNK
|16,73
|1.675.966.200
|% 1,33
|
|CEMAS
|5,09
|467.197.537
|% 9,94
|
|IEYHO
|4,24
|343.857.053
|% 5,74
|
|ISCTR
|22,74
|1.543.583.517
|% 1,07
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0345
|27,0460
|% 0,19
|
|Euro
|28,8157
|28,8382
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,1771
|33,3435
|% -0,06
|
|Frank
|29,7559
|29,9352
|% -0,46
|
|Riyal
|7,1869
|7,2229
|% 0,25
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-4,73
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|1,16
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.016
|11.122
|-28,00
|
|Yarım
|5.525
|5.584
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.792
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,17
|20,20
|0,03
|
|B. Petrol
|92,50
|92,50
|-1,03
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Seans Raporu
11:31
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