***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 11:48
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205738
BIST
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14:278.142
En Düşük
|Değişim
|: -1,42%
|| -117,29
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:2727,8003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0746
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:2729,2914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0207
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:271.691,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 25,25
|Açılış
|: 1.691,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,59
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:26
|BMSTL
|53,90
|49.686.072
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|28.125.999
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|44.149.532
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|236.276.249
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|44.793.346
|% 9,99
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|2.148.070
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|8.301.375
|% -9,54
|
|IHAAS
|16,41
|241.753.529
|% -9,29
|
|EMNIS
|77,20
|1.322.947
|% -9,23
|
|BRSAN
|988,40
|3.274.507.355
|% 0,01
|
|THYAO
|221,10
|3.134.189.854
|% -1,78
|
|PETKM
|23,98
|2.452.812.248
|% 2,48
|
|ASELS
|43,32
|2.413.008.395
|% 0,51
|
|YKBNK
|18,79
|2.402.447.709
|% -2,94
|
|ZOREN
|6,33
|1.105.233.819
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,76
|1.355.922.378
|% -2,14
|
|YKBNK
|18,79
|2.402.447.709
|% -2,94
|
|PETKM
|23,98
|2.452.812.248
|% 2,48
|
|ODAS
|13,39
|1.220.896.880
|% -1,03
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7964
|27,8029
|% 0,28
|
|Euro
|29,2859
|29,3041
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,7487
|33,9180
|% 0,27
|
|Frank
|30,5031
|30,6869
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3898
|7,4269
|% 0,26
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|26,09
|
|Altın Gr.
|1.691
|1.691
|24,96
|
|Cumhuriyet
|11.681
|11.858
|72,00
|
|Tam
|11.435
|11.519
|92,00
|
|Yarım
|5.735
|5.782
|47,00
|
|Çeyrek
|2.859
|2.891
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,28
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,85
|0,37
|
|B. Petrol
|89,06
|89,06
|3,06
|
Seans Raporu
14:26
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