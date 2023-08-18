***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2023-30.06.2023 dönemine ait Faaliyet Raporu ekte PDF olarak kamuoyuna sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187263BIST