***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.10.2022 18:49
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.10.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.09.2022 tarihli kararı ve bu karara ilişkin 19.09.2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracına yönelik ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022 tarihli ve 60/1516 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihrac başvuru formu.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075574
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
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|Önceki Kapanış
|: 3.879
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3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,6600
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|Önceki Kapanış
|: 18,5750
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18,6618
En Düşük
18,3767
18:0518,4023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 18,5000
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En Düşük
18,3351
18:05979,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 982,72
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986,64
En Düşük
977,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|5.503.222
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6002
|18,6089
|% 0,15
|
|Euro
|18,3907
|18,4023
|% -0,72
|
|Sterlin
|21,3326
|21,4396
|% -0,85
|
|Frank
|18,4821
|18,5935
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9390
|4,9637
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-5,90
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.602
|6.666
|-70,00
|
|Yarım
|3.217
|3.257
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|11,45
|11,48
|-0,04
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|B. Petrol
|92,67
|92,67
|-1,10
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