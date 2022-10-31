***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.09.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.10.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.10.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.09.2022 tarihli kararı ve bu karara ilişkin 19.09.2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracına yönelik ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022 tarihli ve 60/1516 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 ihrac başvuru formu.pdfEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075574BIST