***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ekte verilmiştir. (5. Kısım)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909394BIST