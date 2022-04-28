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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.04.2022 13:59
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 28.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
CELHA, TRACELHA91G1 Peşin 0,1207710 12,0771 10 0,1086939 10,86939

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 29.04.2022 29.04.2022 06.05.2022 05.05.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
29.04.2022 29.04.2022

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
CELHA, TRACELHA91G1 0 0

Ek Açıklamalar
Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi : 29 Nisan 2022'dir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021_ kar dağıtım tablosu-.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 41.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.906.089,55
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 10.202.725 17.771.188,31
4. Vergiler ( - ) -2.630.045 0
5. Net Dönem Kârı 7.572.680 17.771.188,31
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -9.499.755,81
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -413.571,63 -413.571,63
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.159.108,38 7.857.860,88
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 110.385 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.269.493,38 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 5.012.000 0
* Nakit 5.012.000 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 293.700 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 4.510.800 62,05 0,108694 10,8694
TOPLAM 4.510.800 62,05 0,108694 10,8694

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024737


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Frank 15,2253 15,3171 % 0,51  
Riyal 3,9444 3,9642 % 0,39  
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Altın Ons 1.915 1.916 21,03  
Altın Gr. 915 915 14,89  
Cumhuriyet 6.082 6.174 102,00  
Tam 6.058 6.209 107,27  
Yarım 2.928 3.004 51,89  
Çeyrek 1.469 1.502 25,95  
Gümüş.Ons 23,26 23,28 0,11  
Gümüş Gr. 11,18 11,20 0,18  
B. Petrol 109 109 1,34  
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