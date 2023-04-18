***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.04.2023 17:13
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 07.04.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in 100.000.000,-Türk Lirası olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 300.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasına ve süresinin 2027 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına, bu kapsamda Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin süreç , 29.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edilmişti.
Şirket Esas Sözleşmesinin "6. Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesine ilişkin bahse konu tadil metni Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret Bakanlığı İzni 06.03.2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139767
BIST