***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 16.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.02.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 07.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz'in 100.000.000,-Türk Lirası olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 300.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasına ve süresinin 2027 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına, bu kapsamda Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin süreç , 29.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edilmişti.Şirket Esas Sözleşmesinin "6. Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesine ilişkin bahse konu tadil metni Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ticaret Bakanlığı İzni 06.03.2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139767BIST