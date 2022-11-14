***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.11.2022 16:05
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış yeni bir özel durum bulunmamaktadır.
Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Tebliği'nin 8'inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü'nün 14.11.2022 tarih ve 12490 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079788
BIST
15:524.559
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 103,46
|Açılış
|: 4.452
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|Önceki Kapanış
|: 4.456
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4.565
En Düşük
4.450
15:5218,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
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|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
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18,6268
En Düşük
18,5015
15:5219,2002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
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|Açılış
|: 19,2100
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|Önceki Kapanış
|: 19,1800
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En Düşük
19,1054
15:521.053,28
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|Değişim
|: -0,08%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.053,12
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|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
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1.057,28
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler15:52
|KONTR
|178,20
|690.288.310
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|222.732.763
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,87
|156.068.104
|% 10,00
|
|MAALT
|345,40
|46.143.792
|% 10,00
|
|CELHA
|31,46
|36.119.343
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|961.940.914
|% -9,93
|
|FENER
|66,35
|328.968.370
|% -6,02
|
|ORMA
|60,00
|989.782
|% -4,76
|
|EKIZ
|17,04
|1.357.441
|% -3,95
|
|SELVA
|11,95
|150.544.988
|% -3,78
|
|THYAO
|109,90
|6.967.497.809
|% -1,43
|
|ASELS
|41,40
|4.368.034.256
|% 6,54
|
|PETKM
|15,12
|3.638.373.574
|% 6,25
|
|EREGL
|37,32
|3.063.729.351
|% 2,25
|
|ODAS
|11,68
|2.453.889.157
|% 8,05
|
|AKFGY
|4,47
|1.386.575.610
|% -1,32
|
|ALBRK
|2,49
|847.628.706
|% 0,40
|
|EKGYO
|5,52
|1.685.915.443
|% 4,15
|
|SNGYO
|3,81
|961.940.914
|% -9,93
|
|PETKM
|15,12
|3.638.373.574
|% 6,25
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5976
|18,6077
|% 0,34
|
|Euro
|19,1897
|19,2002
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,8828
|21,9926
|% -0,08
|
|Frank
|19,6009
|19,7190
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9357
|4,9604
|% 0,37
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-8,51
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|6.995
|7.101
|-2,00
|
|Tam
|6.974
|7.086
|68,00
|
|Yarım
|3.387
|3.464
|33,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.732
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,52
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|12,87
|12,89
|-0,03
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|B. Petrol
|94,89
|94,89
|-1,10
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