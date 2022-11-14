***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış yeni bir özel durum bulunmamaktadır.Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Tebliği'nin 8'inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü'nün 14.11.2022 tarih ve 12490 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079788BIST