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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

14.11.2022 16:05
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış yeni bir özel durum bulunmamaktadır.
  
Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Tebliği'nin 8'inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü'nün 14.11.2022 tarih ve 12490 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079788


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IEYHO 1,87 156.068.104 % 10,00  
MAALT 345,40 46.143.792 % 10,00  
CELHA 31,46 36.119.343 % 10,00  
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Cumhuriyet 6.995 7.101 -2,00  
Tam 6.974 7.086 68,00  
Yarım 3.387 3.464 33,00  
Çeyrek 1.693 1.732 17,00  
Gümüş.Ons 21,48 21,52 -0,16  
Gümüş Gr. 12,87 12,89 -0,03  
B. Petrol 94,89 94,89 -1,10  
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